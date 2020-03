Una persona mor en l'explosió d'una bombona de butà en una casa de Montcada i Reixac

Els Bombers van localitzar dilluns a la nit una persona morta en l'explosió d'una bombona de butà en una casa de Montcada i Reixac. L'avís es va produir a les 23.57 hores, arran d'una explosió a l'interior d'un habitatge al carrer Sant Ramon. Quatre dotacions s'hi van desplaçar, així com personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En arribar, van comprovar que l'explosió l'havia causat una bombona de butà, ja que no hi havia gas natural. L'incendi va afectar totalment la cuina. A l'interior de la casa es va localitzar una persona morta. Els Bombers van extingir el foc, van desconnectar la resta de bombones i van ventilar la casa. Hi van participar també tres ambulàncies, tres dotacions de Mossos d'Esquadra i Policia Local.