Rull surt de Lledoners per anar a treballar a la Mútua de Terrassa

L'exconseller de JxCat Josep Rull va sortir ahir de la presó de Lledoners a 1/4 de 9 després que se li apliqués l'article 100.2 del reglament penitenciari i va anar a treballar a la Mútua de Terrassa, on va ser rebut per desenes de persones al crit de «llibertat». En sortir de la presó, un somrient Rull, acompanyat per la seva dona, va saludar els mitjans gràfics que es van apropar fins al centre penitenciari per captar el moment. «Avui surto de Lledoners amb el cap ben alt per la tasca feta amb tants de vosaltres. No surto lliure, encara, tot i que m'hi sento», va afirmar.