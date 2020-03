Salut decreta l'aïllament de 300 sanitaris, 25 dels quals estan infectats

Les persones amb més risc d'exposar-se al coronavirus són les que treballen en centres sanitaris i a Catalunya ja n'hi ha més de 300 aïllades a casa per haver estat en contacte amb persones diagnosticades. Segons va confirmar el Departament de Salut, entre els professionals sanitaris confinats, un total de 25 han donat positiu al diagnòstic del virus. La resta, estan aïllats com a mesura preventiva, sense que hagin manifestat cap símptoma. Aquesta és una xifra que va variant cada dia. Els afectats per l'aïllament són metges, infermeres i professionals d'altres perfils sanitaris i han d'estar 14 dies al seu domicili, on se'ls fa un seguiment per si presenten símptomes de la malaltia. De fet, més d'un miler de persones es troben en aquesta situació d'aïllament a Catalunya.

L'epidèmia del virus SARS-VoV-2, que provoca la malaltia Covid-19, ja s'ha estès fins a 101 persones a Catalunya. Fins ara, hi ha hagut tres persones infectades que han perdut la vida, en els tres casos eren tres persones grans amb patologies prèvies. L'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2, que desencadena la malaltia Covid-19, s'ha saldat fins ara amb un total tres víctimes mortals a Catalunya, segons va confirmar ahir la Generalitat en un comunicat. Després que divendres s'anunciés la primera víctima, una dona de 87 anys, ahir es va tenir notícia de dues defuncions més, una altra dona de 88 anys, que va morir ahir, i un home de 97, diumenge.

L'home, amb diverses patologies prèvies, portava ingressat en un hospital de Barcelona des del passat 6 de març i va morir diumenge al mateix centre. La víctima vivia a una residència de la capital catalana i ja s'està a l'espera dels resultats de l'estudi de contactes. Mentrestant, s'han aïllat les persones d'aquesta residència amb patologia prèvia associada a problemes respiratoris. A més, també s'ha confinat a la persona que compartia habitació amb ell.

D'altra banda, la dona de 88 anys, que patia una pneumònia i una insuficiència respiratòria. Va començar a tenir símptomes el passat 27 de febrer i va ingressar a un hospital de Barcelona també el 6 de març, on va morir ahir.

La primera mort a Catalunya per un cas de Covid-19 va tenir lloc el mateix divendres 6 de març.