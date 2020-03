Sis morts, motins i fugues a les presons italianes pel coronavirus

Un total de sis persones van morir ahir en els motins carceraris pel decret que imposa més restriccions en els centres penitenciaris pel brot del nou coronavirus. Els presos, a més, estan començant a demanar una amnistia.

En una de les presons, la de Foggia (sud), encara no s'hi ha pogut fer un cens per comprovar el nombre de fugits. També hi va haver incidents a la presó de San Vittore (Milà), Vallette (Torí), i la presó de La Spezia. «Tres presos han mort a Mòdena, un altre ha mort a Alessandria, un més a Verona i l'últim en una petita presó el nom de la qual no puc revelar», va explicar el portaveu nacional del Sindicat de Policia Penitenciària, Aldo di Giacomo, en declaracions a l'agència de notícies italiana AdnKronos.

«Les morts sembla que serien a conseqüència de l'ús de drogues psicotròpiques», va apuntar Di Giacomo, ja que els dispensaris van ser assaltats durant els disturbis. «Buscaven metadona i els cossos no sembla que tinguin signes de violència», va explicar Di Giacomo. El portaveu nacional del Sindicat de Policia Penitenciària va advertir «d' enormes danys» a les presons «d'almenys 12 milions d'euros» i va demanar duresa en els càstigs als qui participin en motins o revoltes. A més va apel·lar «al bon judici» dels altres presos per no seguir els «esvalotadors» i «no empitjorar d'aquesta manera una situació ja molt crítica».