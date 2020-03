Tretze acusats confessen irregularitats en la visita del Papa a València

Tretze dels 23 acusats en el judici per suposades contractacions irregulars a empreses de la trama Gürtel amb ocasió de la visita del papa Benet XVI a València al juliol del 2006 van confessar la seva participació en els fets després de pactar amb la Fiscalia a canvi d'una rebaixa de penes. Ahir va començar el judici d'aquesta peça de la trama de corrupció vinculada al PP, en què s'asseuen a la banqueta 23 acusats, entre ells l'exvicepresident tercer de Consell, expresident de les Corts i exdirector general de la Policia, Juan Cotino, i l'exdirector general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) Pedro García Jimeno. Igualment, van tornar a comparèixer en un nou judici els integrants de la cúpula de la trama, el seu líder, Francisco Correa; el seu número dos, Pablo Crespo, i el responsable de la xarxa a València, Álvaro Pérez, el Bigotes, els tres ja a la presó compliper altres peces del cas.

Les fiscals estimen que utilitzant gestions realitzades per Juan Cotino, que llavors era conseller d'Agricultura, els acusats van aconseguir que fossin adjudicats al grup de Correa contractes per a la instal·lació als carrers de València de pantalles i so per 7.493.600 euros i que es fes càrrec de la despesa la RTVV, amb uns sobrecostos que els asseguraven repartir beneficis. Així es van repartir suposadament 3.387.197 euros de diners públics entre Pedro García Gimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez i el també acusat José Ramón Blanco Balín.