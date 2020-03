Vergés: «Tot i que em pugui saber més o menys greu per Bosch, s'havia d'actuar amb aquesta exigència»

"Malgrat que em pugui saber personalment més o menys greu per un company com l'Alfred Bosch, crec que s'havia d'actuar amb aquesta exigència. No pot ser d'una altra manera". Així s'ha expressat la consellera de Salut, Alba Vergés, sobre la dimissió de Bosch per la seva gestió del presumpte cas d'assetjament sexual al Departament d'Afers Exteriors. En declaracions a Catalunya Ràdio, Vergés ha indicat que ERC ha mostrat "l'autoexigència enorme" que s'ha de tenir davant d'aquest tipus de casos, "i sobretot quan passen en un entorn polític, que és públic, i que té una responsabilitat afegida".

Vergés ha apuntat que el que Bosch ha fet és dimitir "si no s'ha fet prou bé o prou ràpid". "Aquesta és una exigència que hem de tenir tots. Assetjaments sexuals, violència masclista i tot allò que ha estat invisibilitzat i silenciat no pot seguir així. Una mostra és aquesta dimissió", ha afegit.