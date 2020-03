Xipre confirma els dos primers casos a l'illa i el virus ja afecta els 27 de la UE

Les autoritats de Xipre van confirmar ahir els dos primers casos de coronavirus a l'illa, per la qual cosa el virus ja ha afectat els 27 països que formen la UE, on Itàlia es manté com el principal focus de contagi. Les autoritats mèdiques xipriotes havien informat de diversos casos sospitosos, però la confirmació dels resultats no va arribar fins ahir.

El Govern no descarta que es puguin anunciar més contagis durant les properes hores, segons la televisió pública. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea mantindran «aviat» una cimera extraordinària per videoconferència per coordinar la resposta a la propagació del coronavirus als països del bloc europeu, una epidèmia que ha infectat prop de 12.000 persones a la Unió Euroepa i el Regne Unit. Ho va anunciar el president del Consell Europeu, Charles Michel, a través d'un missatge en les xarxes socials en el qual va explicatr que ha decidit concertar la sessió extraordinària després de consultar-ho amb les capitals per «coordinar esforços».

D'altra banda, l'Eurocambra va anunciar ahir que manté la sessió plenària, però la limita a tres debats i una declaració a causa del coronavirus.