ALERTA | Així actuen els falsos metges que intenten entrar a cases amb l'excusa del coronavirus

Els Mossos d'Esquadra han detectat el primer cas de falsos metges que intenten entrar en una casa amb l'excusa del coronavirus. Va passar dimarts a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. L'home que els va obrir la porta no els va deixar entrar i després va trucar al telèfon 112 d'emergències cap a les 16 hores.

El funcionament és molt senzill: els estafadors, que en aquest cas eren dues dones i un home, es vesteixen amb bata blanca per fer-se passar per metges i pretenen entrar al domicili per fer una suposada visita de control. En aquesta ocasió, els agents es van desplaçar al lloc però ja no els van trobar.