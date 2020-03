Baixen els contagis a l'Àsia, mentre que Itàlia es converteix en zona protegida

L'epidèmia de coronavirus s'està alentint notablement a Corea del Sud i la Xina, la qual cosa contrasta amb la situació a Itàlia, país convertit avui en «zona protegida» pel Covid-19.

A Corea del Sud el nombre de contagiats diaris ha anat caient els últims quatre dies en el principal focus del virus, la ciutat de Daegu, al sud-est del país, on ahir se'n van registrar 92 nous casos. És la primera vegada des que va començar a expandir-se l'epidèmia pel país que el principal brot ha començat a alentir-se en aparent resposta a les mesures de xoc aplicades per les autoritats per reforçar la prevenció i mitigar la saturació hospitalària. El país asiàtic ja ha testat 202.631 persones (el que suposa més de 3.900 proves per cada milió d'habitants, el volum més gran fins ara al món des que va començar l'epidèmia).



Xi a Wuhan

Mentrestant, les autoritats sanitàries xineses van informar ahir d'un nou mínim de nous positius pel coronavirus SARS-CoV-2. L'anunci coincideix amb la primera visita del cap de l'Estat xinès a la zona, a la qual va acudir, segons la premsa estatal, «per inspeccionar la feina de prevenció i control del nou coronavirus». Protegit amb una màscara, Xi es va reunir amb treballadors sanitaris, va fer una teleconferència amb malalts i va visitar un dels hospitals provisionals construïts en temps rècord, el de Huoshenshan. Segons les últimes dades oficials, els morts a la Xina sumen en total 3.136, mentre que el nombre d'infectats detectats fins ara aconsegueix les 80.754 persones.



Tot Itàlia, zona protegida

La situació és molt diferent de la Itàlia, on el país va viure ahir el seu primer dia amb mesures socials i de mobilitat restrictives que busquen contenir l'avanç del coronavirus, que ha deixat almenys 463 morts.

El Govern italià ha decidit convertir tot el país en «zona protegida» i ja no hi ha una «zona vermella» com fins ara amb localitats del nord del país, les més afectades pel Covid-19 i aïllades.

La gent a Itàlia pot sortir al car-rer i moure's pel territori, però només si pot justificar que ho fa per motius laborals, de salut o de necessitat.

La intenció d'Itàlia és frenar la propagació del brot, que amenaça de col·lapsar el sistema hospitalari, amb gairebé 8.000 persones que han estat encomanades actualment, segons l'últim balanç oficial.