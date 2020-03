Budó creu que la segona trobada de la taula de diàleg serà la setmana que ve

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, situa la segona trobada de la taula de diàleg la setmana que ve. La portaveu va dir ahir que encara no hi ha una data establerta però que s'hauria de celebrar abans que comencin les campanyes electorals a Galícia i al País Basc, i això fa que «hi hagi una probabilitat elevada que sigui la setmana vinent». Amb tot, després que els executius acordessin que al març que se celebraria una nova reunió a Barcelona, encara no tenen una data tancada. Segons Budó, la feina està «avançada» i es convocarà «tan aviat com sigui possible» per complir amb el calendari establert. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, és qui ha assumit per ara les competències de despatx de Bosch, però serà el seu substitut qui tindrà les tasques de convocar la Comissió Bilateral, així com d'ocupar la seva cadira a la taula del diàleg, un cop ERC proposi la persona que ha d'ocupar el càrrec i ho hagi consensuat amb Torra.