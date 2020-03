El cap dels Mossos durant el 155 diu que Trapero no va donar suport a Puigdemont

El màxim responsable de la conselleria d'Interior durant l'aplicació del 155, Juan Antonio Puigserver, va assegurar ahir que en la reunió extraordinària de la Junta de Seguretat de Catalunya del 28 de setembre del 2017 el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, no va fer cap comentari ni gest que donés suport a les manifestacions de l'aleshores president, Carles Puigdemont, a favor del referèndum. A més, va dir que durant el 155 es va decidir no substituir els comandaments dels Mossos, excepte Trapero, perquè «confiaven» en la seva feina, sobretot per part de les unitats d'ordre públic. En l'última sessió de testimonis del judici, Puigserver va explicar que en aquella reunió a Pedralbes, només Puigdemont va verbalitzar el suport explícit al referèndum, i no ho va fer ningú més de la delegació catalana. Trapero no va fer cap gest ni declaració d'aprovació i va explicar que els Mossos actuarien seguint els principis de proporcionalitat i que l'ús de la força seria moderat en cas que hi hagués persones vulnerables als col·legis.