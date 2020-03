Confirmen la cura del VIH de l'anomenat pacient de Londres

Un estudi publicat a la revista The Lancet HIV confirma la cura del virus que causa la sida del conegut com el pacient de Londres: 29 mesos després de sotmetre's a un trasplantament de cèl·lules mare no s'ha detectat cap replicació del virus en el seu organisme. La publicació, en què ha participat IrsiCaixa-Institut de Recerca de la Sida, surt a la llum coincidint amb la conferència mundial més important sobre la malaltia, la Conference of Retrovirus and Opportunistic Infections (CROI). En el mateix congrés, el consorci IciStem presenta un tercer cas de remissió a llarg termini del VIH després d'un trasplantament de moll d'os, el pacient de Düsseldorf, que fa 14 mesos que no porta el virus en absència de medicació antiretroviral. Els dos casos s'integren dins del consorci internacional IciStem, coordinat per l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, impulsat conjuntament pel Departament de Salut i La Caixa, i el University Medical Center d'Utrecht (Holanda). El congrés havia de tenir lloc a Boston, però finalment se celebra de forma virtual a causa del coronavirus. Finançat per The Foundation for AIDS Research, amfAR (EUA), IciStem ha inclòs des del 2014 40 pacients amb VIH que s'havien de sotmetre a un trasplantament de cèl·lules mare.