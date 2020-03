DIRECTE | Tota la informació del coronavirus a Catalunya i Espanya

El ministeri de Sanitat ja té registrats 2.002 casos de coronavirus, la meitat dels quals concentrats a la comunitat de Madrid, i 47 morts per la malaltia. En aquest article recollim tota la informació en directe relacionada amb el coronavirus a Catalunya i a Espanya. Pot ser que el quadre amb el minut a minut tardi a aparèixer si ens estàs llegint des d'un dispositiu mòbil.

Segons el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, la previsió és que les mesures que s'han implementat comencin a donar resultats d'aquí a nou o deu dies i que, "en el millor dels escenaris", en dos mesos "podríem dir que no constatem transmissions". Simón ha dit que el tancament de centres educatius ja està impactant en el transport públic i que, per això, d'entrada no es plantegen "bloquejar" les vies de comunicacions. Malgrat això, ha dit que l'escenari és canviant i que calen més dades per valorar els possibles escenaris. També ha admès que hi ha hospitals saturats i que ja s'està treballant en els mecanismes d'abastiment de material mèdic.