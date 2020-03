Hi haurà ajudes econòmiques per a pares que hagin de quedar-se amb els fills i no puguin fer teletreball

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha anunciat aquest dimecres que el govern espanyol està preparant una prestació per als pares que hagin de quedar-se a tenir cura dels seus fills pel tancament d'escoles a causa del coronavirus i no puguin fer teletreball.

En declaracions a Onda Cero, Escrivá ha explicat que l'objectiu és que tinguin "una compensació econòmica d'ingressos pel temps que han de passar a casa". El ministre espera que aquesta mesura s'aprovi al Consell de Ministres extraordinari previst per aquest dijous. "Ens posem a treballar per veure com podem alleugerir la situació", ha reblat.