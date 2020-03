L'executiu espera que ERC proposi un substitut

? La consellera de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, va explicar ahir que el Govern espera que ERC proposi en les properes hores un substitut per al ja exconseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, d'acord amb el president del Govern, Quim Torra, i que ara com ara no s'ha decidit qui substituirà Bosch.

Budó va explicar que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, s'encarrega del seu despatx mentre no hi hagi substitut, sense incloure responsabilitats com la de convocar la taula bilateral entre el Govern central i el de la Generalitat, que corresponia a Bosch, que va dimitir aquest dilluns per la gestió de casos de presumpte assetjament sexual del seu excap de gabinet Carles Garcias.