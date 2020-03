L'OMS declara la pandèmia per coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat la pandèmia per coronavirus aquest dimecres. "Pandèmia no és una paraula per utilitzar lleugerament", ha assegurat el director general de l'organització, Tedros Adhanom, que ha apuntat que el fet de considerar el coronavirus una pandèmia no canvia "la valoració de l'OMS sobre l'amenaça que suposa el coronavirus". "No canvia el que l'OMS està fent i no canvia res respecte a allò que estan fent els països", ha dit. Segons ha informat Adhanom, ara per ara hi ha 118.000 casos en 114 països i 4.291 persones han mort. "En les darreres dues setmanes, el nombre de casos de coronavirus fora de la Xina s'ha multiplicat per 13 i el nombre de països afectats s'ha triplicat", ha dit.

En la roda de premsa diària que fa l'OMS per informar sobre l'evolució del coronavirus, Adhanom ha assegurat que preveuen que el nombre de casos, de morts i d'afectats sigui "encara més gran" en els pròxims dies i setmanes.

"L'OMS ha estat valorant aquest brot contínuament i estem molt preocupats tant pels alarmants nivells de propagació i severitat com pels nivells alarmants d'inacció", lamenta l'organització.

Amb tot, el director general de l'OMS ha confiat poder controlar la pandèmia per coronavirus. "Mai abans hem vist una pandèmia per coronavirus i mai hem vist una pandèmia que pugui ser controlada al mateix temps", ha remarcat Adhanom, que ha afegit que des del primer moment han demanat als governs que prenguin "mesures urgents i agressives".

"Tots els països poden canviar el curs d'aquesta pandèmia", ha subratllat el director general de l'OMS.