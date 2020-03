El Parlament rus dona llum verd al fet que Putin pugui seguir com a president després del 2024

La Duma russa va aprovar ahir l'esmena constitucional que suprimeix el límit de dos mandats presidencials malgrat que l'actual president, Vladímir Putin, havia manifestat a priori la seva reticència a un canvi d'aquest tipus, la qual cosa li permetria seguir al càrrec una vegada completat el seu mandat actual, que expira el 2024.

En concret, l'esmena aprovada sosté que «la regulació establerta del nombre admissible de mandats [...] no impedeix a la persona que va exercir o exerceix el càrrec de president de Rússia en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta esmena a participar com a candidat en les eleccions presidencials [...] independentment del nombre de mandats que aquesta persona ja va exercir o exerceix aquest càrrec en el moment de l'entrada en vigor de la nova esmena». Segons l'agència Sputnik, els diputats van aprovar en segona lectura el projecte de llei sobre esmenes a la Constitució que havia proposat Putin, amb 382 vots a favor de les esmenes, entre les quals figura la supressió de mandats, i 44 abstencions. En la seva intervenció davant la Cambra Baixa, Putin va sostenir que no és «convenient» procedir a suprimir el límit de dos mandats presidencials de la Constitució, si bé no va tancar la porta a aquesta possibilitat si compta amb l'aval del Tribunal Constitucional.