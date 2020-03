Rebutgen la petició de Netanyahu d'ajornar el judici per corrupció

Un tribunal de Jerusalem va rebutjar ahir la petició del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per ajornar l'inici del judici per corrupció contra ell i va confirmar que el procés judicial arrencarà el 17 de març, tal com estava previst.

El primer ministre, que afronta càrrecs per acceptar suborns, frau i violació de la confiança, havia sol·licitat diumenge un ajornament dels procediments per «raons tècniques».

L'advocat de Netanyahu, Amit Hadad, va sostenir que el material sol·licitat per la defensa fa mesos encara no ha estat lliurat, si bé la petició ha estat rebutjada pel tribunal, segons va informar el diari israelià Yedioth Ahronoth. «El públic ha perdut la fe en la justícia», va dir Netanyahu la setmana passada, va recalcar que és innocent i va assegurar que no demanarà perdó ni mirarà d'assolir un acord amb la Fiscalia.