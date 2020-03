Residències de la regió central comencen a aplicar mesures de control en les visites

Residències d'avis de la Catalunya Central han intensificat en les darreres hores les precaucions enfocades a les visites per evitar un possible contagi per coronavirus entre els seus usuaris. Un protocol que s'ha traduït en mesures preventives de neteja de mans a l'entrada i a la sortida, però en alguns casos també de registre i control de cada una de les visites, fins al punt de prendre la temperatura a tothom.

És la resposta a les recomanacions que des de divendres, i especialment des d'ahir, es dona per part dels departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat amb l'objectiu de regular el nombre de visites, i evitar l'accés a les residències i als centres de dia de persones que tinguin tos, febre i símptomes d'alguna possible infecció respiratòria, que hagin viatjat en alguna zona de risc per coronavirus, o que hagin estat en contacte amb alguna persona que s'hagi pogut infectar.

Són preguntes que des d'ahir es demanen a totes les persones que visiten les residències gestionades per l'Onada (Sant Fruitós, Santpedor, Casserres i Berga, en el cas de la Catalunya Central). Personal mèdic fa un petit qüestionari a tothom qui entra, se'l registra amb una signatura, se li demana que es renti les mans amb un gel que hi ha al taulell i se li pren la temperatura. Si tingués febre o no passés el qüestionari, se li impediria l'entrada, explica la directora del centre de Sant Fruitós, Anna Boet. Ahir a mitja tarda no s'havia hagut d'impedir el pas a ningú.

Tant les que gestiona l'Onada com la resta de residències consultades per aquest diari, van fer extensives les recomanacions que els ha fet arribar la Generalitat als familiars dels pacients, ja sigui per correu electrònic, WhatsApp, o altres fórmules, a banda de la informació que es dona directament des del centre quan s'hi fa una visita. A la residència de la Font dels Capellans de Manresa s'entrega un díptic a tothom qui entra amb les mesures que cal adoptar. En aquest cas, no es mira si tenen febre, però es demana a tothom que es renti les mans amb aigua i sabó, que les visites que es facin siguin les indispensables, i que no es facin en grup.

«Internament aquestes mesures tenen poca afectació perquè com a professionals ja hi estem més o menys acostumats», explicava ahir la directora del centre de la Font, Anna Valverde, «però sí que en tenen de cara a les relacions amb l'exterior, des del moment que hem hagut de deixar en suspens sortides que teníem programades amb els avis, excursions i els projectes intergeneracionals que hi havia previstos amb els instituts. I de cara a les famílies també, perquè cal evitar l'entrada a la residència si hi ha algun símptoma d'infecció respiratòria, encara que potser es tracti d'un simple constipat».

La restricció d'activitats col·lectives afecta el conjunt de residències. A Navarcles i Castellgalí les gestiona Ibada, que ha suspès «les activitats grupals amb col·lectius que venen de fora com instituts, Ampans, o voluntaris de la parròquia..., com a mínim durant quinze dies», explicava ahir la directora del centre de Navarcles, Maria Bosch.

A les famílies que hi van de visita se'ls demana que es rentin les mans amb un gel de solució alcohòlica que hi ha a l'entrada, a banda del fet «que no vinguin amb febre o amb símptomes d'alguna possible infecció respiratòria». Quant a l'atenció domiciliària, «demanem el màxim de precaucions en la higiene de mans, i si hi ha algun pacient amb febre o amb algun símptoma també volem que ens ho comuniquin abans», diu Bosch. «Hi anirem igualment, però prenent les mesures correctes i necessàries».