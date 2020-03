Salut demana als centres sanitaris que «evitin» proves que no siguin urgents per prioritzar el coronavirus

El Departament de Salut ha demanat als centres sanitaris que "evitin" durant unes setmanes les proves i visites que no siguin urgents ni prioritàries. L'objectiu és que el sistema sanitari estigui "preparat" i "pugui absorbir" l'atenció al coronavirus de cara a l'augment de casos previst i les urgències d'altres àmbits, ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha apuntat que l'arribada del bon temps podria tenir "un pes" en l'evolució del coronavirus i que, cap a Setmana Santa, "hi hauria d'haver una disminució natural" dels contagis, si bé ha remarcat que totes les projeccions que fan són "poc fiables" perquè encara es desconeixen molts detalls de les variables de propagació.

Els centres sanitaris ja s'estan adaptant a la situació generada pel coronavirus amb la previsió de reservar llits de crítics per als casos que puguin requerir ingrés i per crear una xarxa entre hospitals, com ja passa en alters malalties respiratòries. La consellera també ha assenyalat que parlaran "més intensament" en els propers dies amb els hospitals de gestió privada davant de la previsió que se'n requerís una col·laboració "més estreta".