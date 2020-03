Sánchez apel·la al «deure cívic» per respectar les recomanacions sanitàries

El president del Govern, Pedro Sánchez, va apel·lar ahir al «deure cívic» de tots els ciutadans espa-nyols per complir les recomanacions sanitàries i protegir als altres ciutadans i, especialment, a les persones més vulnerables davant l'actual epidèmia de coronavirus.

En una compareixença des del Palau de la Moncloa, Sánchez va assegurar que els espanyols desitgen veure tots els líders polítics «units» en aquesta crisi en la qual, va reconèixer, encara queden «setmanes difícils i dures» per davant en les quals el Govern adoptarà les mesures que siguin necessàries. Després de deixar clar que l'epidèmia no s'està quieta i és «dinàmica», Sánchez va demanar unitat d'acció a les formacions polítiques perquè «la sala d'espera d'un hospital no entén d'ideologies».