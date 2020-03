Sánchez mantindrà dissabte una reunió per videoconferència amb els presidents autonòmics

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, mantindrà dissabte al matí una reunió per videoconferència amb els presidents i presidentes autonòmics per abordar la crisi del coronavirus. La trobada té com a objectiu analitzar la situació actual i enfrontar una "resposta comuna" davant de l'epidèmia. Paral·lelament, el cap de l'executiu ha proposat una reunió dilluns a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, amb el conjunt de l'oposició.



Taula de diàleg a distància



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat que la segona reunió de la taula de diàleg amb l'Estat es pot celebrar "perfectament" per videoconferència i ha refermat que la intenció del Govern és que es pugui celebrar malgrat el Coronavirus.

En roda de premsa des del Palau de la Generalitat, Torra ha explicat que el govern espanyol s'ha compromès a celebrar la pròxima trobada abans que comenci la campanya electoral de les eleccions a Euskadi i Galícia. Per tant, segons Torra, dins un termini màxim del 18 o 19 de març. "Nosaltres posarem sobre la taula la possibilitat que es pugui fer per videoconferència i per nosaltres no quedarà", ha reblat Torra.