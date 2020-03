Veïns de Terrassa i Parets reben Turull en el seu primer dia de feina

Desenes de veïns de Terrassa i Parets del Vallès van donar la benvinguda a l'exconseller Jordi Turull en el seu primer dia de feina al despatx terrassenc d'advocats Badia. Turull va arribar acompanyat per la seva dona quan passaven pocs minuts d'un quart de deu del matí. Els ciutadans es van aplegar en un lateral de la plaça Vella amb pancartes, fotografies de l'exconseller i estelades i el van rebrer amb aplaudiments, abraçades i crits de «llibertat». També es van desplaçar fins la ciutat alguns membres de JxCat com Eduard Pujol o Albert Batet.

Turull va sortir de Lledoners a les vuit del matí acompanyat per la seva dona i la seva filla. En arribar a la plaça Vella de Terrassa, el punt on es troba el bufet d'advocats on treballarà a partir d'ara, l'exconseller es va mostrar visiblement emocionat amb la rebuda que desenes de ciutadans i amics li van dedicatr Entre aquests hi havia nombrosos veïns de Parets del Vallès, el poble de l'exconseller.

La Junta de Tractament de Lledoners va decidir aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari a Turull dijous passat. Podrà sortir de la presó 12 hores al dia de dilluns a divendres per anar a la feina. Dilluns també va sortir de Lledoners l'exconseller Josep Rull, que treballarà a MútuaTerrassa. Ara, tots nou presos independentistes condemnats pel Suprem en el judici del procés ja s'han beneficiat de l'aplicació del 100.2.