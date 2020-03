Confirmen la presó permanent per a un violador i assassí

La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la pena de presó permanent revisable imposada a un home per violar i assassinar una dona semiinconscient a Castellar del Vallès el 2015. D'aquesta manera, el TS ha desestimat el recurs de cassació plantejat pel condemnat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va confirmar la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Barcelona. Aquesta decisió va condemnar l'acusat per delictes d'abús sexual amb penetració a una dona major d'edat privada de sentit i d'assassinat amb traïdoria, amb l'atenuant analògic d'intoxicació per la prèvia ingesta d'alcohol i de substàncies estupefaents.