El DiR Gimbe Manresa es cura en salut i pren precaucions a partir d'avui

Les persones que a partir d'avui vagin al gimnàs manresà DiR Gimbe s'hi trobaran algunes mesures preventives per combatre tant com sigui possible l'amenaça de contagi del coronavirus entre els abonats en el cas que hi hagi algun afectat que no ho sàpiga. Com va explicar ahir a aquest diari el director del centre, Jordi Soler, a l'entrada hi haurà un mesurador de la temperatura (a la foto) que els abonats podran utilitzar voluntàriament. Per altra banda, a les sales de fitness, de spinning i de pilates, hi haurà un polvoritzador bactericida i un dispensador de paper per desinfectar els aparells amb cada nou ús. El centre ja disposa de sabó bacericida per a les mans a tots els serveis i als vestidors. - G. C.