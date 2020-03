ERC denuncia la repressió, però es reafirma en el diàleg amb Madrid

ERC va denunciar ahir una «segona onada de repressió» pel processament dels seus diputats Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, arran del seu paper en l'organització de l'1-O i la Hisenda catalana, i va reafirmar la seva presència a la taula de diàleg amb el Govern central.

Una delegació d'ERC, encapçalada pel seu coordinador general Pere Aragonès, va donar suport ahir al matí als diputats Jové i Salvadó en la seva compareixença davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per comunicar-los el seu processament per haver format part de l'organització de l'1-O des dels seus càrrecs en el Departament de Vicepresidència que dirigia Oriol Junqueras.

En el seu acte de processament, la magistrada Maria Eugènia Alegret atribueix a Jové i Salvadó els delictes de malversació, prevaricació, desobediència i revelació de secrets pels preparatius del referèndum i per planificar la recaptació dels impostos dels catalans a través de l'Agència Tributària pròpia, considerada per la jutge una de les anomenades «estructures d'Estat».

Jové, que va ser secretari general de Vicepresidència i Economia, forma part de la delegació catalana a la taula de diàleg amb l'executiu de Pedro Sánchez i va encapçalar les reunions de negociació per facilitar la investidura del president del Govern espanyol.

A la compareixença d'ahir, un dels últims tràmits abans que el cas s'enviï a judici, tant Jové com Salvadó, que va ser el secretari d'Hisenda de Junqueras, van acollir-se al seu dret a no declarar i van proclamar-se davant la magistrada del TSJC víctimes d'una «causa general» contra l'independentisme.

Com ja va fer en la seva declaració com a imputat, Jové va negar-se, a més, a sotmetre's a una prova de cal·ligrafia perquè els pèrits determinin si és l'autor de les anotacions de l'agenda Moleskine, que segons les acusacions esbossaven el full de ruta del procés, un document que el processat no reconeix com a seu.