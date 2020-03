Els hospitals de Berga i Manresa restringeixen la presència d'acompanyants

L'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga i els centres sanitaris que gestiona la Fundació Althaia de Manresa restringiran les visites d'acompanyants, tant a les habitacions on hi hagi pacients ingressats com a les visites de consultes externes. A partir d'ara els usuaris només podran anar acompanyats d'una persona. D'aquesta manera adopten mesures preventives pel coronavirus que ha decretat el departament de Salut del Govern català.

El centre hospitalari de referència al Berguedà, el Sant Bernabé, ha informat de la mesura a través de les xarxes socials i també amb cartells al mateix hospital. Hi informa que «les visites a persones hospitalitzades queden restringides a un acompanyant per pacient».

La Fundació Althaia de Manresa també va comunicar ahir que les visites i acompanyaments de pacients a tots els centres queden limitats a una persona per usuari. La mesura s'aplica a l'Hospital de Sant Joan de Déu, al Centre Hospitalari i a la Clínica de Sant Josep i als centres d'atenció primària de les Bases i Barri Antic.