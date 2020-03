La indústria del Bages renuncia als viatges, les reunions i els cursos pel coronavirus

La indústria bagenca ja està posant en marxa mesures per afrontar els propers dies, en què l'afectació del coronavirus es pot incrementar. La majoria de les empreses consultades ha deixat de fer viatges, reunions i cursos formatius, i ha deixat d'atendre presencialment clients i proveïdors. El teletreball i les reunions per Skype, a més de mesures severes d'higiene a la feina, són algunes de les afectacions ja en vigor a la indústria bagenca.

Amb tot, de moment, no hi ha manca de subministrament que faci perillar la producció. Tret d'algun cas, com és Magneti Marelli, que avui té prevista una reunió amb el comitè d'empresa per decidir si s'afronta alguna reducció de jornada per la falta d'aprovisionament, segons ha avançat CCOO. Al Baix Llobregat Nord, Seat va desconvocar ahir un torn de treball de dissabte de la línia L2, una mesura que afecta 1.200 treballadors i que arribava després que la companyia admetés que considera aplicar un Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal si la manca de subministrament l'obliga a aturar la producció durant dies i les mesures de flexibilitat del conveni col·lectiu no fossin suficients.



«Pot ser un any molt negatiu»

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, confirma que les empreses estan dissenyant plans de contingència en cas que la crisi s'agreugi. La producció, afirma, es manté, però «les comandes s'alenteixen». En general, el sector està a l'expectativa de com evolucionin els esdeveniments en les properes hores, tant a l'Estat com a Itàlia, d'on provenen subministraments per a diverses empreses locals. La Xina s'estaria en curs de normalitzar la producció, fet que garantiria, com a mínim, el proveïment del país asiàtic. Tanmateix, diu Gratacòs, «la preocupació ja és real per l'impacte que tindrà en l'evolució econòmica. Aquest pot ser un any molt negatiu».

Gratacòs també confirma que s'han suspès fires i convencions de vendes, així com xerrades i actes previstos a Manresa. És el cas de la conferència d'Antònia Raich que organitzava Gest! aquest matí al Palau Firal, així com la conferència d'Imma Puig organitzada per Sensus, que ha estat ajornada fins a una data a concretar.

Jaume Ferrer, tècnic de comerç exterior de la mateixa Cambra, explica que l'ens ha suspès accions internacionals a Hannover, París i Amsterdam i les missions comercials fins al juny. Les prospeccions comercials s'estan fent per teleconferència.



Extremar la higiene

Josep Maria Masó, responsable d'operacions de Pirelli Manresa, afirma que han començat a haver-hi alguns problemes amb el transport procedent d'Itàlia. «Estem en alerta», diu Masó, que avança que als conductors de camions que arriben de l'estranger no se'ls deixa accedir al magatzem i se'ls ha habilitat un lavabo a l'exterior.

Mesures similars estan prenent altres empreses, com és el cas d'Ausa, que ha restringit les visites externes, explica Antoni Tachó, conseller de la companyia. A Ausa estan «complint escrupolosament les recomanacions en mesures higièniques». Així, hi ha a disposició dels empleats bioalcohol per a la desinfecció abans d'accedir a les instal·lacions, i s'han fet torns de menjador on es garanteix una distància de seguretat entre els comensals. Dilluns començaran a operar amb teletreball, diu Tachó, que assegura haver estat preocupat per la situació a Itàlia, d'on provenen cinc-cents components dels vehicles d'Ausa. «Però la veritat és que allà estan treballant plenament i tenim garantida la producció per a les dues properes setmanes». Tachó, vicepresident de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, afirma que la indústria local «es prepara, però no s'ha de transmetre pessimisme».

A Maxion Wheels també es treballa «amb normalitat», diu Josep Maria Esquius, responsable de Recursos Humans, però s'hi estan prenen mesures «per minimitzar riscos», com és la reducció de visites i fins i tot la recomanació als treballadors de no viatjar en el seu temps lliure a zones de risc, com poden ser Itàlia o Madrid. «Estem molt atents a totes les recomanacions tant de les autoritats administratives com de les corporatives», diu Esquius.