Irene Montero té coronavirus, Pablo Iglesias està aïllat i tot el Govern espanyol es farà les proves

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha donat positiu en coronavirus i el vicepresident segon, Pablo Iglesias, està en quarantena. Segons han informat des de Moncloa, la resta de membres de l'executiu es faran les proves diagnòstiques aquest matí i donaran a conèixer oficialment els resultats a la tarda. Pel que fa al Consell de Ministres extraordinari convocat per aquest migdia, només hi assistiran els ministres que siguin "necessaris" per a l'aprovació del pla de xoc conta l'epidèmia. A més, totes les reunions previstes a l'agenda del president –inclosa la que s'havia de fer amb els agents socials aquesta tarda- es faran per via telemàtica.

El president Pedro Sánchez compareixença en roda de premsa després del Consell de Ministres però les preguntes dels periodistes es faran també per via telemàtica.