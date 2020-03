L'ACB anuncia a última hora que posposa dues jornades

L'ACB va anunciar ahir a última hora que posposa els partits de les dues properes setmanes, les dues jornades previstes a part de la continuació del Fuenlabrada-Gran Canària. Fa cas així de les veus que demanaven l'ajornament dels partits, que en principi havien de ser a porta tancada.

Va ser el colofó d'una jornada, la d'ahir, en què es va viure tot un seguit de suspensions de proves i campionats durant els propers quinze dies, tot el mes o fins a nova ordre. Les lligues de futbol de Primera i Segona Divisió resisteixen a porta tancada, tot i que avui hi ha una reunió que en pot decidir l'ajornament. Ahir també es va determinar l'ajornament del Sevilla-Roma i l'Inter-Getafe de Lliga Europa i perilla el Barça-Nàpols de la setmana que ve.

En bàsquet només es manté l'Eurolliga. Ahir, la federació espanyola va decidir suspendre les categories que en depenen, lligues femenines, LEB i EBA, que en principi s'havien de disputar a porta tancada. En hoquei patins, la federació també parla de partits sense públic de l'OK Lliga femenina i categories inferiors regulades per ella. Dimarts ja s'havia ajornat la Copa del Rei masculina. En canvi, les activitats de la federació catalana queden aturades quinze dies.

En la llarga llista de cancel·lacions, en futbol s'ha ajornat la final de la Copa del Rei, prevista per al 18 d'abril, entre l'Athletic i la Reial Societat i també totes les jornades del futbol amateur, des de Segona Divisió B en avall. Tampoc no hi haurà competició de voleibol i handbol en cap categoria i s'han ajornat les competicions d'esports hivern, entre les quals hi ha l'inici de la final de la lliga d'hoquei gel entre el Txuri Urdin i el CG Puigcerdà. A Manresa s'ajorna la Cursa de la Dona fins al 31 de maig i el cros escolar de Sant Joan de Vilatorrada.El 4x4 que s'havia de fer a Les Comes tampoc no es podrà disputar per segona setmana consecutiva.



L'Eurocopa podria canviar d'any

D'altra banda, ahir al vespre va començar a córrer que la UEFA es podria plantejar traslladar l'Eurocopa al 2021. El fet que el torneig es jugui en dotze seus, entre aquestes Bilbao i Roma, fa més complicat tenir-ho tot controlat, sobretot per les diferents velocitats de la propagació del virus arreu. A més, encara hi ha equips per classificar-s'hi a través de les eliminatòries de repesca, que s'han de jugar d'aquí a dues setmanes.