L'Ajuntament de Manresa cancel·la les activitats en equipaments municipals durant quinze dies

Davant la situació generada arran del coronavirus Covid-19 i l'activació de mesures especials per part de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Manresa va decidir ahir a la tarda suspendre tots els espectacles i activitats culturals en equipaments municipals (Kursaal, Conservatori i Plana de l'Om), així com les activitats a l'aire lliure organitzades amb o pel consistori. Segons l'Ajuntament, aquestes mesures, de caràcter estrictament preventiu per evitar més propagació de la malaltia, s'aplicaran des d'avui fins al 26 de març, i podrien ampliar-se o prorrogar-se en funció de com evolucioni la situació.

Entre altres activitats, se suspèn, per exemple, el cicle Pessics de Saviesa, que havia de començar avui al Casino; i el cicle Parlem d'Art, que s'havia de celebrar divendres. També, tots els actes relacionats amb el Dia de la Poesia. La Biblioteca del Casino i la de l'Ateneu Les Bases es mantenen obertes als usuaris però sense activitat cultural o formativa.

Pel que fa als equipaments esportius municipals, se seguiran les indicacions de la Generalitat de Catalunya i de les federacions respectives, i de moment continuen oberts. L'Ajuntament també recomana que les entitats suspenguin totes aquelles activitats que no siguin imprescindibles i es puguin ajornar.



Sant Joan, també

Seguint les recomanacions i mesures anunciades pel Govern de la Generalitat, el consistori santjoanenc també va decidir ahir al vespre suspendre per un període inicial de 15 dies totes les activitats públiques organitzades per l'Ajuntament i totes les activitats organitzades, públiques o privades, en instal·lacions municipals i via pública a partir d'avui: Zona esportiva; Espai jove; Ludoteca; Sala Cultural Cal Gallifa i Casal de la gent gran Les Oliveres. Segons va informar l'Ajuntament bagenc, el funcionament de la Biblioteca i el de l'Escola d'Adults es manté amb normalitat excepte les activitats programades o activitats extres –en el cas del centre formatiu– que queden suspeses. Com en el cas manresà, també es recomana suspendre totes les activitats organitzades per entitats privades que es puguin ajornar.