Manresa suspèn 16 espectacles del Conservatori, la Stroika i Kursaal, i la programació de Cineclub

Majoritàriament, tot suspès per prevenir la propagació del coronavirus. En els propers 15 dies, Manresa deixarà de programar 16 espectacles: tres concerts a la sala Stroika, tretze muntatges escènics al Kursaal i al Conservatori i tota la programació de Cineclub Manresa: la mostra de cinema Perifèrics, que s'estrenava aquest cap de setmana, i les projeccions de Cineclub i Petit Cineclub. I no es descarten noves baixes. L'únic que fins ahir se salvaven eren els dos concerts de divendres i dissabte de la sala Els Carlins, organitzats pel Circuit MAM i Vermell Jazz, i els programats al Voilà!

La decisió de la Generalitat, ahir al matí, de suspendre espectacles i actes culturals de més d'un miler de persones, tant en espais oberts com tancats, però permetre la celebració de les activitats en recintes que no superin el miler d'assistents però únicament amb el terç de la capacitat màxima permesa, va provocar dubtes, cancel·lacions i incerteses entre els programadors culturals de Manresa. De fet, les sales d'oci nocturn com El Sielu, SevenSeven, Coco Village i la Stroika decidiran, probablement avui al matí, si obren amb el terç de l'aforament o tanquen portes mentre durin les restriccions. La patronal Fecasarm augurava pèrdues milionàries en aquest sector. Així quedava ahir la programació:



? Circuit MAM i Vermell Jazz. Es mantenen els concerts de divendres i dissabte. Aquest cap de setmana, la programació porta a Manresa dos plats forts: M.A.P. (Marco Mezquida, Ernesto Aurignac i Ramon Prats), divendres; i Carles Cases i Sveta Tovstukha, dissabte. El fet que els concerts se celebrin a la Sala Els Carlins, amb una capacitat de 350 persones, ha permès, explica Damià Giménez, promotor del Vermell Jazz, mantenir la programació perquè «per la xifra d'entrades venudes no ens passem del terç. Si hi arribem, limitarem l'accés». El concert de M.A.P. és el tercer del Circuit MAM i l'organitzem conjuntament amb Vermell Jazz. Segons Giménez, el que encara han de decidir és si els concerts de la setmana que ve al Vermell, amb una capacitat d'una setantena de persones, es canvien d'ubicació.

? Sala Stroika. Se suspèn el concert de Morad d'aquest divendres; s'ajorna l'HFMN Crew Fest del dia 20 i se suspèn el d'El Reno Renardo, del 21. Es mantenen les activitats formatives i pel que fa a les sessions de discoteca, els seus responsables decidiran avui si es tanca la sala o si es deixa entrar el públic fins a un terç de la capacitat.

? Teatre Kursaal i teatre Conservatori: tot suspès des d'avui fins al 26 de març. Les mesures afecten un total de 10 espectacles de la programació que elabora El Galliner, i 1 de la programació d'Imagina't. La intenció, expliquen Manresana d'Equipaments Escènics i El Galliner, és reprogramar els espectacles en una altra data, sempre que sigui possible. Queden, així, de moment suspesos: Brel, le espectacle–Francophonie (divendres); Anaïs Vila (divendres); Pirates, bruixots i altres bitxos (dissabte); Rey Lear (dissabte); Peter Shub (diumenge); Núria Picas: andante con moto (diumenge); Suite Toc Núm. 6 (divendres, 20); Broadway a capella (diumenge, 22); El silenci dels telers (diumenge, 22); La Principal de la Bisbal (dimecres, 25); Esmeralda Grao (dijous, 26). S'ajorna fins a nova data l'espectacle Justo Molinero y los Descastaos, organitzat per RadioTeletaxi el dissabte 21 de març; i se suspèn Luces de Bohemia, del programa Anem al Teatre, previst per aquest divendres al Teatre Conservatori. De moment, es mantenen les activitats formatives (Servei Educatiu, Aula d'Arts Escèniques i EAEM).

? Voilà! Ahir, la decisió dels seus responsables, explicava Xavi Tristany, era mantenir la programació del cap de setmana. La sala, d'una setantena de localitats, té previst les actuacions de Camden (divendres), Quim Vila i Nacho Romero (dissabte) i Joan Masdeu (diumenge). Aquesta última es podria «suspendre».

? El Sielu. Amb un aforament de 999 persones i exclosos de la prohibició, de moment, la intenció seria, explica Jordi Cortés, propietari de la sala, mantenir-la oberta amb la limitació del terç de la capacitat. La decisió definitiva, però, la prendran segurament avui.

? SevenSeven i Coco Village: ahir encara no havien pres cap decisió en espera «de tenir tota la informació de les diferents associacions de sales d'oci nocturn», explicava Dídac Martínez, del Grup Ítaca, gestors d'aquestes sales. SevenSeven té una capacitat de 1.500 persones i, d'entrada, s'hauria de suspendre l'activitat però, diu Martínez, «mai no hi ha 1.500 persones juntes. Hem de tancar directament o limitar l'aforament a un terç?».

? Cineclub i Mostra Perifèrics. la primera Mostra de Cinema Arriscat i Estranyament Vist, que organitzava Cineclub Manresa aquest cap de setmana a l'auditori de la Plana de l'Om, queda ajornada. També se suspenen les sessions de CineClub i Petit Cineclub durant els propers quinze dies.

? Gironella i Olesa. El Local del Blat de Gironella estrenarà diumenge l'obra de teatre El silenci dels telers, amb un terç de l'aforament. I la Passió d'Olesa de Montserrat suspèn les representacions previstes els dies 15 i 21 de març i ajorna assajos i l'inici de la temporada.