Les mesures del Govern contra el coronavirus: línia de crèdits per a empreses i 061 gratuït

El Govern ha anunciat una línia de crèdits de l'Institut Català de Finances (ICF) per millorar la liquiditat de les empreses i la gratuïtat de el telèfon 061 davant el brot de coronavirus.

En roda de premsa aquest dijous, el president de la Generalitat, Quim Torra, també ha anunciat un reforç de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització de la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat: "És un 012 per a les empreses".

A més, ha avançat que impulsaran un paquet de mesures per afavorir el teletreball així com la flexibilitat interna que permeti la modificació dels horaris de la jornada laboral en tots el casos que sigui possible.