La Junta de Castella i Lleó va anunciar ahir que el partit que haurien de jugar el Mirandés i el Numància, dos conjunts de la seva comunitat autònoma, no es disputarà a porta tancada sinó que ha estat ajornat directament. La decisió precedeix una reunió avui de La Lliga on ha de decidir si manté la resta de partits a porta tancada o també aposta per l'ajornament dels enfrontaments.