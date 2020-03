Salut rebaixa la càrrega assistencial de l'hospital

? El departament de Salut ha decidit rebaixar la càrrega d'atenció sanitària de l'Hospital d'Igualada i derivarà, sempre que sigui possible, casos que no estiguin relacionats amb el coronavirus a altres hospitals de l'entorn, fins i tot les urgències que puguin arribar per l'aplicació del Codi infart i del Codi ictus. A més a més, ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, es va comprometre a poder dotar l'Hospital d'Igualada de més personal per tal de substituir les persones que s'han vist afectades pel brot, que, de moment, és el més important de Catalunya.

Ahir, l'alcalde Marc Castells va posar en valor la feina que estan duent a terme els professionals sanitaris de la capital de l'Anoia, i va admetre que en alguns casos havien hagut de treballar en jornades molt més àmplies del que els corresponia. Castells va agrair l'esforç de la conselleria per portar a l'Anoia més professionals.