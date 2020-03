Sánchez sobre una eventual declaració de l'estat d'alarma: «Prendrem les decisions que facin falta»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no descarta ara per ara cap tipus de mesura, inclosa la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus. Durant la compareixença posterior al Consell de Ministres extraordinari, ha dit que prendran les decisions "que facin falta" i ha insistit en que es tracta d'una situació "dinàmica" i que, per tant, les mesures que es prenguin s'hauran d'anar adaptant. En aquest sentit, ha insistit que sempre les adoptaran d'acord amb els "experts" i basant-se en criteris científics. Sánchez, a preguntes telemàtiques dels periodistes, tampoc ha descartat un eventual tancament de Madrid, la comunitat més afectada. "Ens hem d'anar adaptant davant del desafiament", ha dit. El president també ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania per superar la crisi.

No es descarta cap mesura per lluitar contra el coronavirus. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que prendran les decisions que facin falta, "quan facin falta". Preguntat sobre la possibilitat de declarar un eventual estat d'alarma, com demanen algunes formacions polítiques, s'ha limitat a dir que la crisi del coronavirus és una situació "dinàmica" que va canviant en "qüestió d'hores".

"Es prendran les decisions que calguin quan calguin", ha insistit. En aquest sentit, Sánchez ha remarcat "l'extraordinària" cooperació de les comunitats autònomes i ha assegurat que les mesures que es prenguin es faran sempre seguint els criteris científics.

La mateixa resposta ha tingut davant de la pregunta d'un possible tancament de Madrid, la comunitat a hores d'ara més afectada en nombre de casos. "No és una crisi estàtica, no estem davant d'una cosa que hagi passat abans i ens hem d'anar adaptant davant d'aquest desafiament", ha insistit. "És important traslladar un missatge de calma i que totes les decisions es prendran basades en els criteris de la comunitat científica", ha afegit.

El president ha admès que el virus s'està té una propagació "massa ràpida" i que l'objectiu principal és contenir-la, amb el mínim de costos humans però també econòmics. "Es tracta d'una emergència sense precedents, és una situació nova i no hi ha cap manual d'instruccions infal·lible", ha remarcat.

El cap de l'executiu també ha defensat les decisions que s'han pres fins ara i ha evitat valorar si algunes s'han adoptat tard, tenint en compte l'escenari d'Itàlia. Tampoc si s'hauria d'haver impedit la mobilització del 8-M.

Crida a la responsabilitat ciutadana

Sánchez, a més, ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana. "Cada ciutadà s'ha de protegir. Cal responsabilitat i disciplina social", ha dit. "Superarem l'emergència, no en tinc cap dubte", ha afegit. Ha demanat també que es respectin les mesures d'higiene que s'han recomanat i també que s'evitin desplaçaments.

Un Consell de Ministres excepcional

Al Consell de Ministres extraordinari d'aquest dijous a la Moncloa hi han assistit la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, la d'Assumptes Exteriors, Arancha González Laya, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, la de Defensa, Margarita Robles, la d'Hisenda i portaveu, Maria Jesús Montero, el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Treball, Yolanda Díaz, el de Transports, José Luis Ábalos, la d'Indústria, Reyes Maroto, el d'Agricultura, Luis Planas, la de Política Territorial, Carolina Darias i el de Sanitat, Salvador Illa. No hi ha comparegut presencialment ni Irene Montero, que ha donat positiu per coronavirus, ni el vicepresident segon, Pablo Iglesias, que està en quarantena però que hi ha participat per videoconferència.

Sánchez ha comparegut en una sala de premsa sense periodistes, que no han pogut accedir al complex pel risc de contagi.