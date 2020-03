Santiago Abascal i Macarena Olona també donen positiu per coronavirus

El líder de la formació d'ultradreta Vox, Santiago Abascal, i la diputada de la formació al Congrés Macarena Olona, han donat positiu per coronavirus, segons han anunciat tots dos als seus comptes de Twitter. D'aquesta manera, ja són quatre els membres de la formació que resulten infectats, després de que ho fos el número dos del partit, Javier Ortega Smith, i un altre diputat del qual no ha transcendit el nom. En el cas d'Abascal i Olona, ambdós es van fer la prova en saber que el secretari general del partit havia donat positiu. Abascal ha anunciat que seguirà treballant des de casa i que demanarà al president espanyol, Pedro Sánchez, que habiliti la possibilitat de reunir-se per videoconferència.