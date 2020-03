Els supermercats manresans registren un increment important de les vendes

Els supermercats manresans han registrat un creixement important de les vendes els últims dies pel temor al coronavirus. A l'Esclat de la carretera de Vic ahir van buidar-se algunes prestatgeries. La por a quedar-se sense subministraments va provocar que molts clients intensifiquessin la compra de productes bàsics, com ara aigua mineral embotellada, paper de vàter, llegums, tomàquet fregit, sabó i lleixiu. Segons fonts del supermercat, les vendes s'han multiplicat «significativament» des de dilluns.

Al Llobet del passeig de Pere III, van començar a notar un creixement de l'afluència de clients des de fa un parell de setmanes, tot i que els últims dies és quan han fet més caixa. Ignasi Llobet, director general de Grup Llobet, va explicar ahir a Regió7 que hi ha hagut un pic de demanda en la cadena de supermercats que gestiona, de «conserves, patates, cebes, llegums i productes de drogueria». Tot i això, va assegurar que l'epidèmia «de moment» no posa en perill la distribució d'aliments. «La situació pot complicar-se, però ara no treballem amb aquest escenari», apunta.

Un altre dels establiments que han notat un augment de les vendes és el Forn de Cabrianes del passeig de Pere III. En aquest sentit, una de les dependentes va explicar que hi ha hagut un increment «important» del nombre de clients, sobretot des de dilluns, i que la majoria compren pa per congelar.

Les botigues de distribució d'aliments més petites no han hagut d'atendre un nombre de clients més gran aquests dies. A la Xarcuteria Soler, també al Passeig, el tema de conversa entre els clients és l'epidèmia de coronavirus, però les vendes no han augmentat.