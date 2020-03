Tancament d'escoles, instituts i universitats a Catalunya; la Generalitat ho farà efectiu divendres

La Generalitat de Catalunya tancarà aquest divendres totes les escoles i instituts per evitar la propagació del coronavirus. Ja avui dijous ja hi ha al Principat uns 17.000 alumnes sense classe després d'haver-se detectat diversos contagis de covid-19 en alguns centres. A l'Anoia, un brot amb 49 persones infectades i 3 morts confirmats ha fet que ja avui mateix s'hagin tancat les escoles d'Igualada, Jorba, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui. Altres municipis amb escoles tancades són el Prat de Llobregat, Sabadell i Badalona.



Les mesures que ja ha anunciat el Govern

El Govern ha anunciat una línia de crèdits de l'Institut Català de Finances (ICF) per millorar la liquiditat de les empreses i la gratuïtat de el telèfon 061 davant el brot de coronavirus.

En roda de premsa aquest dijous, el president de la Generalitat, Quim Torra, també ha anunciat un reforç de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització de la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat: "És un 012 per a les empreses".

A més, ha avançat que impulsaran un paquet de mesures per afavorir el teletreball així com la flexibilitat interna que permeti la modificació dels horaris de la jornada laboral en tots el casos que sigui possible.