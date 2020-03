El coronavirus ha avançat un nou títol de campió del món per a Toni Bou. El pierenc havia de competir en la prova del proper 21 de març a Wiener Neustadt, però ahir es va saber que havia estat suspesa per les restriccions que es viuen a Àustria. Per tant, amb una cursa per disputar i Bou amb 25 punts d'avantatge sobre Adam Raga, l'anoienc assegura el catorzè mundial indoor.