Torrent defensa la «llibertat d'expressió» dels parlaments en una visita a Gal·les

El president del Parlament, Roger Torrent, va defensar ahir «la llibertat d'expressió» de les cambres legislatives en una visita a l'Assemblea Nacional de Gal·les. En una trobada amb la seva presidenta Elin Jones, Torrent va apostar per treballar «conjuntament» per «enfortir els drets fonamentals» i impedir «cap mena de censura» als parlaments. Per la seva banda, Jones va denunciar l'empresonament de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i va solidaritzar-se amb «totes les víctimes de la repressió» a Catalunya.