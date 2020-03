Alemanya vigilarà l'ala més extremista de la ultradreta

L'agència d'Intel·ligència interior d'Alemanya ha posat sota vigilància el grup nacionalista d'ultradreta Fluegel, fundat per membres del partit ultradretà Alternativa per Alemanya (AfD), segons han informat les autoritats germanes. Fluegel és l'ala extremista d'AfD, encapçalada per Bjoern Hoecke, líder del partit ultradretà a l'Estat de Turíngia. El president de l'agència d'Intel·ligència interior d'Alemanya, Thomas Haldenwang, va assegurar que Hoecke i Andreas Kalbitz, que lidera el partit al Parlament de Brandenburg, són uns «extremistes de dretes». L'agència d'Intel·ligència interior ja havia supervisat Fluegel i la branca juvenil d'AfD des del gener del 2019 pel seu extremisme. L'agència ha confirmat des de llavors les seves sospites i ha decidit elevar l'estatus de Fluegel al d'un cas de vigilància, la qual cosa implica que podria infiltrar informants al grup ultradretà.