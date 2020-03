Apareixen positius a Liverpool i en culpen seguidors de l'Atlètic de Madrid

A la ciutat de Liverpool hi ha aparegut deu casos positius pel virus de la Covid-19 hores després de la victòria de l'Atlètic (2-3) en el partit de tornada de Champions, dimecres a la nit a Anfield.

Uns 3.000 aficionats de l'Atlètic es van desplaçar per animar el seu equip. El diari Liverpool Echo va recollir unes manifestacions que va fer el professor John Ashton, exdirector de salut pública de la ciutat. Ashton creu que amb una presència tan massiva per part dels seguidors de l'Atlètic ara hi ha moltes possibilitats que l'epidèmia es pugui estendre més. Segons ha afirmat Ashton, «veiem com a la ciutat de Madrid han jugat uns quants partits a porta tancada; en canvi, aquí s'ha permès que molts seguidors, tants com uns tres mil, hagin vingut sense cap mena de problema i s'hagin quedat a dormir a la ciutat, i hagin sortit i begut a Liverpool. Personalment, jo no ho entenc gens».