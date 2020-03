Els basars xinesos de Manresa extremen les mesures de prevenció

Els comerços manresans regentats per xinesos no han reaccionat de la mateixa manera a l'arribada de la pandèmia de coronavirus a Catalunya.

Al basar Merca China, ubicat al carrer d'Agustí Coll, al polígon dels Trullols, tots els treballadors que hi atenen els clients duen mascareta i guants de làtex. En un cartell a l'entrada de l'establiment, s'anuncia que els empleats utilitzen elements de protecció per «atenuar la propagació» del virus, ja que té «un període d'incubació durant el qual no hi ha símptomes» i, per tant, també es pot encomanar. «Hem decidit fer-ho per nosaltres i pels nostres clients. D'aquesta manera tothom se sent segur i no pateix», assegura un dels responsables de l'establiment.

Merca China va decidir extremar les mesures de seguretat fa una setmana arran de les primeres notícies sobre la multiplicació de casos a Espanya. Els responsables d'aquest establiment també expliquen que de dilluns de la setmana que ve al 29 de març la botiga romandrà tancada, i que aprofitaran aquests 15 dies per fer inventari.

El basar Center Bages, situat al carrer d'Ausiàs March, és un altre dels establiments que s'ha curat en salut, i en un cartell anuncia als clients que els treballadors de l'empresa utilitzen mascareta. Tant els responsables del Merca China com els del Center Bages asseguren que l'arribada del coronavirus a Catalunya no ha tingut un efecte important en les vendes, que sí que van caure lleugerament quan van començar a publicar-se les primeres notícies sobre l'abast de l'epidèmia a Wuhan, el desembre de l'any passat.

Al restaurant Bar and Sushi, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, hi ha l'activitat habitual, però els treballadors utilitzen guants per evitar la contaminació dels aliments i l'utillatge.

Alguns comerços han reaccionat a la crisi sanitària a Catalunya abaixant la persiana. Els responsables del basar Xina Center, situat al carrer de Caietà Mensa, als Trullols, han penjat un cartell a l'entrada d'establiment que fa saber als clients que el local romandrà tancat fins al divendres 27 de març. El basar Manresa, situat a la carretera de Santpedor, és tancat des de dilluns i no tornarà a obrir fins al 23 de març.

No tots els comerços regentats per xinesos que no han tancat han imposat l'ús de mascaretes i guants com a mesura de protecció per als seus treballadors. Al basar Zhu He, a la carretera de Vic, l'activitat comercial es manté «com sempre», afirma la responsable de l'establiment. Els responsables de L'Hiper Asia, al carrer de Sant Cristòfol, tampoc no han decidit extremar les mesures de seguretat, ja que consideren que n'hi ha prou amb mantenir les distàncies i una bona higiene personal.