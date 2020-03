El creixement no frena la davallada demogràfica de les comarques rurals

Mentre la Terra Alta ha perdut gairebé el 10% de població des del 2012, la seva economia ha millorat i el PIB ha crescut el 8,5%. Aquesta contradicció es dona en les onze comarques catalanes amb menys densitat de població, que alhora estan patint amb més força la davallada demogràfica. El director de la càtedra econòmica de la URV, Juan Antonio Duro, adverteix que el problema no se solucionarà només amb més feina i més llocs de treball.

«La lluita ha d'anar lligada a les polítiques de divulgació del món rural, amb serveis públics i productius amb la mateixa qualitat que en altres llocs, i a altres tipus de polítiques com l'habitatge però no només l'economia i el PIB ho solucionaran perquè no es veu una correlació clara», va explicar Duro. «Hem d'aprendre que primer és multidimensional en la seva lluita i que és complicat. Si creixent l'economia no s'ha mantingut la població, vol dir que és complicat», va afirmar.

La càtedra aposta per intensificar les polítiques de divulgació del món rural, reforçar les capitals de comarca, garantir els mateixos serveis, en quantitat i qualitat, a tots els territoris però també que es compleixin les promeses com l'arribada de la banda ampla a tots els municipis i un canvi de mentalitat en favor dels avantatges de la vida rural, seguint l'exemple d'Escòcia.