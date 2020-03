Famílies berguedanes accepten les mesures restrictives a les escoles

A Berga, les mesures de distanciament social per minimitzar el risc de contagi pel coronavirus ha comportat el tancament de l'escola bressol municipal Flor de Neu, les escoles de Sant Joan, La Valldan, Santa Eulàlia, la Vedruna, Xarxa, els dos institus, el Guillem de Berguedà i el Serra de Noet, així com l'escola d'educació especial de la Llar Santa Maria de Queralt, l'escola d'adults, l'Escola Oficial d'Idiomes i el Consorci per a la Normalització Lingüística. A més de l'Escola Municipal de Música i el Conservatori dels Pirineus. Ahir, tots aquests centres educatius van tancar portes fins a nou avís.

La mesura ha estat rebuda amb resignació pels pares. Arantza Rey, presidenta de l'Associació de Mares i Pares de l'escola de Sant Joan de Berga, va explicar a aquest diari que «pensem que si és per un motiu d'emergència i de salut poc hi podem dir. Ho acatarem i farem cas de les recomanacions que vinguin del departament i ens quedarem els nens a casa». Ara bé, Rey també va reclamar «recursos per a aquelles famílies que pel motiu que sigui no puguin deixar d'anar a treballar» i que «es pregunten què faran demà mateix [avui per al lector] amb els seus fills». Rey va dir que «estem esperant si des del Govern ens diuen com ho hem de fer els pròxims 15 dies» i els indiquen quines ajudes o recursos podran demanar per superar aquesta nova realitat.

El tancament de centres educatius arriba en plena setmana de visites per preparar les pre inscripcions a l'escola pública com és el cas de Sant Joan. Aquest centre, que té 360 alumnes, tenia previst començar les pre-inscripcions el dia 23 de març. Fonts de la direcció del centre van explicar a aquest diari, que esperen que els terminis s'allarguin per poder tenir temps. Les mateixes fonts van indicar que aquests dies «estàvem acabant de fer les últimes visites» concertades amb pares que volien conèixer in situ les instal·lacions de l'escola.