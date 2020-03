El Govern demana confinar tot Catalunya restringint les entrades i sortides del país

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenat el tancament total de Catalunya per frenar la propagació del coronavirus: a partir de la mitjanit d'aquest divendres ningú no podrà entrar ni sortir del Principat, on ja hi ha 509 afectats per la pandèmia. La mesura afecta 7,5 milions d'habitants.

En una compareixença en què no hi ha hagut mitjans i on s'han seleccionat algunes de les preguntes que els periodistes han enviat de manera telemàtica, Torra ha insistit en la necessitat que el govern espanyol tanqui ports, aeroports i accessos ferroviaris per combatre la pandèmia.

Adreçant-se a la ciutadania catalana també ha demanat que s'evitin el viatges i qualsevol activitat "que no sigui imprescindible". "És el moment de frenar, d'aturar-nos, d'evitar moviments que puguin perjudicar-nos", ha afirmat el president de la Generalitat.

També ha assegurat que els serveis d'emergència que depenen del Govern estan "preparats" per confinar el país, i ha indicat que l'estat d'alarma que ha anunciat aquest divendres el govern espanyol "pot ajudar" en la petició que el Govern fa a l'executiu de Pedro Sánchez perquè tanqui les infraestructures del transport situades a Catalunya que depenen de l'Estat.

L'anunci de el govern català arriba mentre el conjunt d'Espanya es prepara per entrar, per segona vegada en democràcia, en estat d'alarma, una mesura excepcional que formalitzarà demà el Consell de Ministres.

Tancament d'àrees comercials que no siguin alimentàries, gimnasos i discoteques



Al migdia, el Govern ja havia fet un altre anunci de mesures per intentar frenar el coronavirus. S'ha ordenat el tancament d'àrees comercials que no estiguin destinades a l'alimentació i a productes de primera necessitat, pistes d'esquí, gimnasos i locals d'oci nocturn (discoteques). A més, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recomanat l'ajornament de trobades, reunions i manifestacions. A més, ara que s'apropa el cap de setmana, ha demanat limitar i evitar qualsevol desplaçament.

L'objectiu principal és que no es propagui la malaltia covid-19 i que no es col·lapsi el sistema sanitari. Aquest és el missatge en què ha insistit el conseller d'Interior quan ha comparegut per anunciar les mesures preses en la reunió del pla Procicat pel coronavirus d'aquest divendres.

El tancament d'àrees comercials que no siguin alimentàries, pistes d'esquí, gimnasos i discoteques serà efectiu en el moment en què es publiqui la resolució que n'ordeni el cessament d'activitat, prevista de forma imminent o per a les properes hores. En tot cas, la idea és que aquest divendres a la nit ja no obrin els locals d'oci. Els petits comerços queden fora d'aquest tancament ara com ara.

La resolució també especificarà la durada del tancament, però Buch ha apuntat que anirà en la línia de les últimes mesures preses, que tenen una vigència d'almenys 14 dies, i que es podrien allargar si és necessari en funció de la situació de la pandèmia.

El responsable d'Interior ha apuntat que tancar bars i restaurants "entra dins de les possibilitats", però que és una mesura que encara s'està valorant, sobretot per la gran diversitat d'establiments.