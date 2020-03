El govern espanyol declara l'estat d'alarma a tot l'estat per la crisi del coronavirus

El govern espanyol ha acordat declarar l'estat l'alarma per la crisi del coronavirus. El president Pedro Sánchez ho ha anunciat en una declaració institucional aquest migdia a la Moncloa després que Espanya hagi superat ja els 4.000 infectats per covid-19 i els 120 morts. L'estat d'alarma està recollit a l'article 116 de la Constitució Espanyola per a situacions excepcionals, com una alerta sanitària. En concret, la Constitució diu que s'ha de declarar a través d'un decret acordat pel Consell de Ministres "per un termini màxim de 15 dies". Per prorrogar-lo, cal l'autorització del Congrés. L'última vegada que es va declarar l'estat d'alarma va ser durant la vaga de controladors aeris l'any 2010.

La mesura preveu limitar la circulació o permanència de persones en determinades hores i llocs, requisar temporalment béns o imposar prestacions personals obligatòries. També intervenir indústries i negocis, a més de limitar o racionar l'ús de serveis o el consum de productes de primera necessitat.

A més, contempla establir les ordres que siguin necessàries per garantir l'abastiment dels mercats i el funcionament dels serveis dels centres de producció de primera necessitat.