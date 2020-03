? El Govern va avisar ahir que no tolerarà «cap mesura que tingui repercussió en els treballadors que sigui traumàtica» després que Foment hagi demanat, entre d'altres mesures, facilitar els ERO temporals en els sectors més afectats per la crisi del coronavirus. Foment va reclamar dimarts la posada en marxa d'un pla de xoc per pal·liar les conseqüències de la crisi, que inclogui, entre d'altres, facilitar ERO temporals.