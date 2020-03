El Govern ordena el tancament d'àrees comercials que no siguin alimentàries, gimnasos i discoteques

El Govern ha ordenat el tancament d'àrees comercials que no estiguin destinades a l'alimentació i a productes de primera necessitat, pistes d'esquí, gimnasos i locals d'oci nocturn (discoteques). Es tracta d'una nova restricció per contenir la propagació el coronavirus. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recomanat l'ajornament de trobades, reunions i manifestacions. A més, ara que s'apropa el cap de setmana, ha demanat limitar i evitar qualsevol desplaçament.

L'objectiu principal és que no es propagui la malaltia covid-19 i que no es col·lapsi el sistema sanitari. Aquest és el missatge en què ha insistit el conseller d'Interior quan ha comparegut per anunciar les mesures preses en la reunió del pla Procicat pel coronavirus d'aquest divendres.

El tancament d'àrees comercials que no siguin alimentàries, pistes d'esquí, gimnasos i discoteques serà efectiu en el moment en què es publiqui la resolució que n'ordeni el cessament d'activitat, prevista de forma imminent o per a les properes hores. En tot cas, la idea és que aquest divendres a la nit ja no obrin els locals d'oci. Els petits comerços queden fora d'aquest tancament ara com ara.

La resolució també especificarà la durada del tancament, però Buch ha apuntat que anirà en la línia de les últimes mesures preses, que tenen una vigència d'almenys 14 dies, i que es podrien allargar si és necessari en funció de la situació de la pandèmia.

El responsable d'Interior ha apuntat que tancar bars i restaurants "entra dins de les possibilitats", però que és una mesura que encara s'està valorant, sobretot per la gran diversitat d'establiments.

No es descarta un confinament general



Buch ha demanat a la ciutadania que limiti i eviti els desplaçaments fora de l'entorn familiar. Ara com ara no hi ha una ordre de confinament general de la població i evitar l'espai públic és una recomanació.

El conseller ha deixat clar que l'escenari pot canviar en les properes hores o dies, depenent sobretot del nombre de persones amb la malaltia. Aquest dijous es van confirmar 316 casos de coronavirus.

Per això no ha descartat que en les properes hores o dies es puguin prendre mesures "més dràstiques" com un possible confinament general de la població a Catalunya, com es va decretar aquest dijous al vespre per a Igualada i la Conca d'Òdena.

Aquesta compareixença de premsa després de la reunió del pla Procicat ha tingut lloc al Palau de Pedralbes, però a partir d'ara es faran de forma telemàtica, ha anunciat Buch.